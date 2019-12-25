Россия вышлет пресс-секретаря посольства США

О сроках высылки сотрудника посольства пока неизвестно.

Россия вышлет сотрудника посольства США, пресс-секретаря Ребекку Росс. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, Россия пошла на такой шаг в ответ на недружелюбные действия со стороны США. Также сообщается, что Росс входит в список американских сотрудников дипмиссии, которые объявлены РФ персонами нон грата.

О точных сроках высылки Росс пока неизвестно.

Источник СМИ сообщил, в ближайшее время планируется юридически запретить дипломатическим миссиям США нанимать на работу в посольство персонал из граждан РФ и третьих стран.

Напомним, в середине апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничений в отношении РФ. В ответ на это Россия объявила 10 сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов персонами нон грата.

Ранее в МИД Чехии заявили о заинтересованности в улучшении отношений с Москвой.

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