ФСБ выявила признаки разведдеятельности британского дипломата ван Ренсбурга

Иностранцу придется покинуть территорию России.

Российские силовые структуры распространили фотографию второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса, лишенного ранее аккредитации из-за разведывательной деятельности. Снимок с лицом иностранного гражданина представлена в виде фотографии на документы. В настоящее время мужчине предписано покинуть территорию нашего государства в двухнедельный срок. Соответствующими данными с журналистами поделились в Центре общественных связей при ФСБ РФ.

Известно, что направленный в Москву из Лондона второй секретарь Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус родился первого июня 1996 года. При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, нарушив законодательство страны. Дополнительно надзорными структурами выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей национальной безопасности России. Кроме этого зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в экономической сфере.

Фото: ЦОС ФСБ России