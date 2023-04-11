ФСБ выявила признаки разведдеятельности британского дипломата ван Ренсбурга
Сегодня, 10:50
Иностранцу придется покинуть территорию России.

Российские силовые структуры распространили фотографию второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса, лишенного ранее аккредитации из-за разведывательной деятельности. Снимок с лицом иностранного гражданина представлена в виде фотографии на документы. В настоящее время мужчине предписано покинуть территорию нашего государства в двухнедельный срок.  Соответствующими данными с журналистами поделились в Центре общественных связей при ФСБ РФ.

Известно, что направленный в Москву из Лондона второй секретарь Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус родился первого июня 1996 года. При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, нарушив законодательство страны. Дополнительно надзорными структурами выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей национальной безопасности России. Кроме этого зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в экономической сфере.

Фото: ЦОС ФСБ России

