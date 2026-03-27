ФСБ показала видео задержания подозреваемого в шпионаже жителя Ульяновска

На допросе молодой человек рассказал о своем сотрудничестве со спецслужбами на Украине.

Российские силовые структуры показали видеозапись с моментом задержания по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб 20-летнего жителя Ульяновской области. Соответствующими данными с журналистами поделились в Центре общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что молодой человек собирал сведения о местном предприятии, на котором изготавливались беспилотники. Далее эти средства БПЛА направлялись в зону проведения специальной военной операции. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело ро статье 275 УК РФ за государственную измену.

Во время допросе юноша признался в том, что размещал через мессенджер Telegram посты для сбора денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности участников террористических организаций, действующих в интересах спецслужб Украины. Ранее в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма. Фигурант расследования помещен под стражу.

В Сочи задержали троих чиновников администрации.

Фото: ЦОС ФСБ России