Американский режиссер считает, что нынешние политические решения США приведут страну к самоубийству.

Американский режиссер Оливер Стоун призвал США прекратить кампанию против России перестать стремиться к главенству мира. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.

По словам Стоуна, вышеназванная кампания началась в начале 2000-х годов после выступления президента России Владимира Путина с речью в Мюнхене. Тогда глава РФ заявил, что США навязывают остальным странам свои интересы во всех сферах.

Стоун считает, в настоящее время нет никаких оснований для обвинения России в какой-либо агрессии.

Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике. Оливер Стоун, американский режиссер

По мнению американского режиссера, в США должна быть ячейка, которая желает партнерства со всеми государствами. Стоун считает, что нынешняя политика Соединенных Штатов, направленная на контроль мира, является самоубийством.

Ранее мы сообщали, что в США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы.

Фото: Washington Post