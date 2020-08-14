WSJ: США могут разместить войска из Афганистана в Узбекистане и Таджикистане

Вывод войск планируют закончить к 11 сентября 2021 года.

Соединенные Штаты могут передислоцировать выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане. Об этом информирует газета Wall Street Journal.

Согласно данным издания, американские военные нуждаются в местах для размещения не только личного состава, но и техники – авиации, флота, БПЛА и артиллерии. Эти средства им необходимы для быстрого перемещения из вышеуказанных стран обратно в Афганистан в случае обострения деятельности боевиков.

Однако, по мнению источников WSJ, переброска войск в Таджикистан и Узбекистан может стать невозможной, так как здесь присутствуют военнослужащие России. Представитель этих стран отметили, что официальных запросов от США на размещение пока не поступало. По их словам, власти Соединенных штатов в настоящее время рассматривают и другие возможности.

Напомним, США начали вывод войск из Афганистана в конце апреля 2021 года. Закончить эту операцию планируют к 11 сентября.

Ранее Assosiated Press сообщило о необъявленном визите главы ЦРУ в Афганистан.

Фото: pixabay.com