Путин ответил на вопрос о признании талибов*

Афганистану обязаны оказать помощь те страны, которые разрушили его экономику, считает президент.

Россия будет исходить из реалий по вопросу признания талибов*. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, Москва будет стремиться к консолидированному решению международного сообщества по вопросу признания "Талибана"*.

Мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, <…> мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что Афганистану необходимо оказать помощь, и в первую очередь это должны сделать те страны, которые разрушили его экономику.

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее посол России в Кабуле прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана"*.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ