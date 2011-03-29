Посол прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана"*

Дмитрий Жирнов рассказал о контактах дипломатов и членов "Талибана" в Афганистане.

Российский посол в Кабуле сообщил, что в контактах с представителями радикального террористического движения "Талибан" (* - запрещенного на территории РФ), дипломаты учитывают санкции ООН. Посольство совместно с местным МИД занимается всем комплексом задач, стоящих перед миссией РФ в регионе. Такую позицию высказал журналистам Дмитрий Жирнов.

Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет. Дмитрий Жирнов, посол РФ в Афганистане

По мнению дипломата, новому правительству Афганистана становится все сложнее бороться против террористов из-за введенных американской стороной санкций по блокировке финансовых счетов и активов, размещенных в западных банках. Такие ограничения значительно ударили по антитеррористическому потенциалу Кабула, считает посол. Из-за этого в стране снова начались теракты, которых не было до этого на протяжении полутора месяцев с тех пор, когда члены "Талибана" пришли к власти.

"Талибан" заявил о ликвидации ячейки ИГ*(запрещенная на территории РФ террористическая организация) в Кабуле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

