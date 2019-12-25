Талибы* заявили о ликвидации ячейки ИГ* в Кабуле

Один террорист ИГ* был убит, несколько человек удалось арестовать.

Представители движения "Талибан"* выявили и ликвидировали в столице Афганистана ячейку группировки "Исламское государство"*. Информация об этом появилась на странице представитель движения Инамулла Самангани в Twitter.

Прошлой ночью в северной части района Хайр-хана в Кабуле была обнаружена и уничтожена ячейка хариджитского ИГИЛ*. Инамулла Самангани, представитель "Талибана"*

По его словам, в результате специальной операции был убит один террорист из враждебной группировки, несколько человек удалось арестовать. Самангани отметил, теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Россия надеется, что "Талибан"* стабилизирует ситуацию в Афганистане.

Фото: Twitter/Zabehulah_M33

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена на территории РФ

"Исламское государство", ИГ*, ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена на территории РФ