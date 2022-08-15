Посол России в Кабуле заявил о необходимости сотрудничества с талибами*

По его словам, они являются реальностью Афганистана, "от которой не уйти".

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о необходимости сотрудничества с талибами*. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Жирнова, талибы* являются реальностью Афганистана, "от которой не уйти". Посол отметил, что России необходимо работать с ними в тех областях, которые отвечают национальным интересам и где это требуется для решения стоящих перед Москвой задач.

Ранее мы сообщали, что глава Минпромторга Афганистана посетит Москву.

Видео: Telegram / РИА Новости

*"Талибан", талибы - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.