Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву

Визит делегации состоится 15 августа.

Назначенный талибами* министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи посетит Москву. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью "РИА Новости".

По его словам, визит главы Минпромторга Афганистана состоится в понедельник, 15 августа. В делегацию войдут экономисты и финансисты. В этот день пройдут переговоры между Кабулом и Москвой по закупкам российской нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

Ранее мы сообщали, что разгон женской демонстрации со стрельбой в Афганистане попал на видео.

Видео: Telegram / РИА Новости

*"Талибан", талибы - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.