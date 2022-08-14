Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву

Назначенный талибами* министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи посетит Москву. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью "РИА Новости".
По его словам, визит главы Минпромторга Афганистана состоится в понедельник, 15 августа. В делегацию войдут экономисты и финансисты. В этот день пройдут переговоры между Кабулом и Москвой по закупкам российской нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла.
Ранее мы сообщали, что разгон женской демонстрации со стрельбой в Афганистане попал на видео.
Видео: Telegram / РИА Новости
*"Талибан", талибы - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.
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