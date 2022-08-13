СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Разгон женской демонстрации со стрельбой в Афганистане попал на видео. Ролик опубликован местными журналистами. Известно, что представительницы слабого пола вышли на улицы города ради того, чтобы отстоять свое право на образование. Однако местные власти огнем попытались разогнать незаконное, по их мнению, шествие. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что около полсотни женщин движется по афганской улице в сопровождении представителей СМИ. Активисты держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги за расширение прав человека. После этого на записях слышны звуки выстрелов, а женщины начинают убегать в разные стороны. По предварительным сведениям, есть несколько пострадавших.

На западе Кабула прогремел взрыв.

Фото и видео: Telegram / Осторожно, новости