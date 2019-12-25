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На западе Кабула прогремел взрыв
Сегодня, 12:13
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На западе Кабула прогремел взрыв

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На данный момент местные СМИ сообщают о двух пострадавших.

На западе Кабула прогремел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты. Они уточнили, что трагедия в Афганистане зафиксирована в столичном районе Даште-Барчи. На текущий момент сообщается о двух пострадавших. Согласно информации от местного новостного агентства Khaama Press, взрыв прогремел около 10:15 утра в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA). Телеканал Tolo News рассказал о четырех пострадавших, из которых двое пациентов являются военнослужащими. Также известно о трех погибших.

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Фото: Pixabay.com

Теги: афганистан, ближний восток, взрыв, даште-барчи, кабул
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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