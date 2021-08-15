Роман Шантаев показал место, на котором раньше располагался автосервис.

Отказавшийся обслуживать российских военных автосервис в Крыму снесли. Об этом в Telegram-канале написал руководитель местного муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев. Чиновник уточнил, что в июне текущего года на объекте не захотели принимать силовиков.

СТО ВСЕ! #СвоихНеБросаем. Роман Шантаев в ТГ-канале

Глава МО также разместил в мессенджере видео с места, на котором раньше размещался автомобильный сервис. На кадрах показаны бетонная площадка и находящиеся на ней металлические конструкции. Ранее глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил о том, что указанный автосервис был построен незаконно, поэтому должен быть снесен.

Взрыв машины дорожных рабочих в российском городе сняли на видео.

Фото и видео: Telegram / Роман Шантаев