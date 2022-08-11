Взрыв машины дорожных рабочих в российском городе сняли на видео

Никто не пострадал из-за воспламенения машины.

Взрыв и воспламенение машины дорожных рабочих в российском городе попал на запись видеокамеры. Инцидент зафиксирован на территории города Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе. Ролик опубликован в социальной сети "Вконтакте". Известно, что в момент происшествия группа сотрудников занималась покраской пешеходного перехода. На кадрах показано, что в уже полыхающем авто происходит взрыв. Далее запечатлены кадры тушения транспортного средства местными пожарными.

В ролике можно заметить, что кузов и кабина автомобиля практически полностью выгорели. В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что, инцидент произошел на пересечении улицы Майской с проспектом Ленина. На текущий момент открытое возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Профильные ведомства устанавливают причины произошедшего.

Появились кадры с места аварии с пятью погибшими под Ростовом.

Фото и видео: Вконтакте / К-ИНФОРМ | СУРГУТ (Руслан Байрамов)