Появились кадры с места аварии с пятью погибшими под Ростовом

Пассажиры легковушки заживо сгорели в машине.

В социальных сетях опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Ростовской области. В пострадавшем автомобиле заживо сгорели пять человек. На видео показаны обгоревшие части транспортного средства. Обломки от легковушки лежат на территории поля. От автомобиля осталась только часть бампера. В кювете поблизости стоит грузовик. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что автомобильная авария на трассе Волгодонск — Зимовники произошла вечером 10 августа. Тогда грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего ударился о легковую машину. В результате автомобиль воспламенился. Все пассажиры, которые находились внутри, скончались. Пострадавшими в ДТП считаются женщина и пятилетний ребенок — они являлись пассажирами грузовика. Водителю большегрузного средства врачи оказали медицинскую помощь на месте.

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Фото и видео: Вконтакте/ Новости Ростова|DonDay