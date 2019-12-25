Иномарка сбила восьмиклассника на велосипеде во Всеволожском районе

Подросток пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

В среду, 10 августа, на дороге "Санкт-Петербург - Матокса" во Всеволожском районе случилось ДТП. Автомобиль Mazda под управлением 65-летней женщины сбил 14-летнего подростка за рулём велосипеда. Об этом стало известно Piter.TV.

Столкновение случилось примерно в 15:20 на на 12-м км трассы в сторону деревни Матокса. Юный велосипедист из поселка Кузьмоловский переезжал дорогу вне зоны перехода. В результате он был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что водитель иномарки привлекалась к ответственности за нарушения ПДД уже 21 раз за 2022 год.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что двухмесячный ребёнок попал в реанимацию после падения с рук пьяной матери.

Фото: Piter.TV