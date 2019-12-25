Прохожий сообщил, что пьяная петербурженка избила двухмесячного сына

Малыш с множеством травм находится в реанимации.

Двухмесячный ребёнок попал в реанимацию после избиения матерью. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 10 августа обратился прохожий, который заявил, что у дома по Пловдивской улице женщина в состоянии алкогольного опьянения избивает своего новорождённого ребёнка.

Прибывшим нарядом в состоянии алкогольного опьянения задержана 38-летняя петербурженка. В её отношении составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ребёнок был доставлен в больницу, врачи диагностировали у двухмесячного малыша закрытую черепно-мозговую травму, отек головного мозга, линейный переломом лобной кости справа, ссадину правой брови. Мальчик помещен в реанимацию. По предположению медиков, ребёнок упал с рук матери.

Об инциденте сообщено следователю Фрунзенского района. Семья полная, на учёте в ОДН не состоит. Женщина отпущена под обязательство о явке.

Ранее полиция Петербурга задержала подростка по подозрению в серии ложных минирований.

Фото: Piter.tv