Полиция Петербурга задержала подростка по подозрению в серии ложных минирований

По оперативным данным, на счету школьника более 20 анонимных звонков о ложном минировании различных объектов.

В апреле-мае 2022 года в различных районах Петербурга было возбуждено пять уголовных дел по фактам анонимных ложных сообщений о минировании различных городских объектов: музеев, школ, сетевых магазинов, больницы. Все сообщения поступали с одного и того же электронного почтового ящика. Оперативники установили, что аноним для конспирации каждое сообщение отправлял с мобильного устройства по новой СИМ-карте, которую приобретал "с рук". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейским удалось вычислить и задержать автора ложных сообщений. Им оказался 15-летний житель поселка Парголово, ученик местной школы. В отделе полиции подросток признался, что сообщения отправлял из желания сорвать работу того или иного учреждения.

Подросток допрошен в качестве подозреваемого в рамках пяти возбужденных уголовных дел. По оперативным данным, на его счету более 20 ложных анонимных сообщений о минировании, совершенных в 2022 году. Следственные действия с подозреваемым продолжаются.

Видео: МВД