Россия надеется, что "Талибан"* стабилизирует ситуацию в Афганистане

Сергей Лавров назвал общие цели РФ с руководством Афганистана.

Россия надеется, что "Талибан"* (* - запрещенная на территории РФ террористическая организация) стабилизирует ситуацию в регионе. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал во время пресс-конференции с секретарем Ватикана по вопросам политики с другими странами Полом Ричардом Галлахером. Москва рассчитывает, что руководство Афганистана не допустит распространения угроз за пределы государства.

Мы рассчитываем, что все объявленные шаги, объявленные цели талибов будут воплощены в жизнь, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком и недопущения перелива конфликтных тенденций в соседние страны. Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник напомнил о том, что действующее правительство Афганистана обещало мировому сообществу обеспечить инклюзивность кабинета министров, который должен включать в себя все ключевые этнополитические силы государства.

Лавров: внешние силы пытаются подорвать связи РФ и Казахстана.

Фото и видео: МИД России