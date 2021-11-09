  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:07
143
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия надеется, что "Талибан"* стабилизирует ситуацию в Афганистане

0 0

Сергей Лавров назвал общие цели РФ с руководством Афганистана.

Россия надеется, что "Талибан"* (* - запрещенная на территории РФ террористическая организация) стабилизирует ситуацию в регионе. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал во время пресс-конференции с секретарем Ватикана по вопросам политики с другими странами Полом Ричардом Галлахером. Москва рассчитывает, что руководство Афганистана не допустит распространения угроз за пределы государства.

Мы рассчитываем, что все объявленные шаги, объявленные цели талибов будут воплощены в жизнь, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком и недопущения перелива конфликтных тенденций в соседние страны.

Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник напомнил о том, что действующее правительство Афганистана обещало мировому сообществу обеспечить инклюзивность кабинета министров, который должен включать в себя все ключевые этнополитические силы государства.

Лавров: внешние силы пытаются подорвать связи РФ и Казахстана.

Фото и видео: МИД России

Теги: афганистан, мид, сергей лавров, талибан
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии