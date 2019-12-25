Лавров: внешние силы пытаются подорвать связи РФ и Казахстана

Министр напомнил, русский язык в Казахстане наделен статусом официального и используется наравне с казахским.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров считает, что проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана зачастую являются результатом информационного воздействия внешних сил. Мнение по этому вопросу он выразил в своей статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной в "Российской газете".

К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры с помощью каналов по линии внешнеполитических ведомств, органов правопорядка и юстиции, а также администраций глав государств.

Кроме того, Лавров отметил слаженную работу неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества РФ и Казахстана. Министр напомнил, согласно Конституции Казахстана русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским.

Ранее В Казахстане таксист накричал на клиентку из-за просьбы не говорить на русском.

Фото: МИД РФ