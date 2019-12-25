  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране
Сегодня, 9:30
66
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране

0 0

Касым-Жомарт Токаев призвал не препятствовать распространению языка в республике.

Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране. Во время ежегодного послания к нации Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что согласно республиканскому законодательству, нельзя препятствовать использованию данного языка в стране.

Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, что конституция Казахстана устанавливает государственным языком казахский. Наравне с ним в государственных учреждениях и органах самоуправления вместе с ним употребляется русский язык. В республике периодически возникают конфликты из-за препятствования активистами-националистами использования русского языка в стране.

Токаев поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики.

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, русский язык
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии