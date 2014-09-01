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Токаев поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики
Сегодня, 9:25
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Токаев поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики

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За год правительство подготовит план развития отрасли.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного послания к нации. Политик выступает с обращением во время совместного заседания палат местного парламента.

С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход - это мирный атом.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

лидер республики напомнил, что вопрос непростой, поэтому к его решению надо подходить с максимальным рационализмом, без вмешательства домыслов и каких-либо эмоций. Поручение по возможности развития атомной энергетической отрасли направлено в адрес правительства и инвестиционного холдинга Казахстана "Самрук-Казына".

Токаев заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины на фоне ситуации в Афганистане.

Теги: атомная энергетика, казахстан, касым-жомарт токаев
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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