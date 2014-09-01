В Казахстане напомнили о напряженной обстановке в регионе из-за талибов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины на фоне ситуации в Афганистане. Такую позицию глава государства огласил в ежегодном послании нации. Он напомнил о важности модернизации республиканского оборонно-промышленного комплекса. С речью политик выступил на совместном заседании палат парламента.

Общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки ОПК и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава республики призвал население страны и власти готовиться к внешним шокам, а также наихудшему развитию ситуации в Афганистане, контроль над которым захватили члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции.

Фото: Kremlin.ru