Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины на фоне ситуации в Афганистане. Такую позицию глава государства огласил в ежегодном послании нации. Он напомнил о важности модернизации республиканского оборонно-промышленного комплекса. С речью политик выступил на совместном заседании палат парламента.
Общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки ОПК и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Глава республики призвал население страны и власти готовиться к внешним шокам, а также наихудшему развитию ситуации в Афганистане, контроль над которым захватили члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).
Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все