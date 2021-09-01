Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции

Президент республики выступил с ежегодным посланием к нации.

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции. Такое заявление нации сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он выступил с ежегодным посланием народу. По словам главы государство, в данной сфере местное правительство и руководство Национального банка проявили собственное бессилие.

Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Нацбанк и кабмин оказались бессильными, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик считает, что основной задачей для регуляторов является возвращении инфляции в коридор в 4-6%. За счет внедрения антикризисных мер в экономической сфере возникла избыточная денежная масса. Кабмин выделил 6,3 млн тенге (почи 14,8 млрд долларов) на антикризисные меры, при этом в отдельные отрасли средства так и не стали поступать. Годовая инфляция в стране по результатам июня 2021 года составила 7,9%, а месяцем ранее этот показатель находился на уровне 7,2%.

Президент Казахстана назвал Россию союзником.

Видео: YouTube / TENGRI TV