В Казахстане таксист наорал на клиентку из-за просьбы не говорить на русском

Мужчина объяснил пассажирке свою точку зрения.

В Казахстане таксист наорал на клиентку после ее просьбы не говорить на русском. Об этом в собственном Telegram-канале рассказали представители "Sputnik Ближнее зарубежье". Ролик опубликован в социальных сетях вечером 7 октября. Известно о том, что местная жительница попросила водителя говорить с ней на национальном языке. Она засняла на видео, как мужчина на повышенных тонах начал объяснять ей свой права. Пассажирка попыталась перебить шофера, заставив его не кричать.

Это моя личная точка зрения. Предатель я или не предатель, не вам судить. Я рос в Советском Союзе, где русский язык был единственным языком. Не буду я с вами разговаривать по-казахски! таксист из Казахстана

Напомним, что на территории Казахстана участились конфликты,основанные на националистической почве. Активисты начали устраивать "языковые рейды" по стране. В них они проверяют знание казахского языка сотрудниками магазинов и государственных учреждений. Они требуют от своих жертв приносить извинения на камеру за незнание языка.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

