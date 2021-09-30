Путин предложил участие России в строительстве АЭС в Казахстане

Глава РФ оценил негативное влияние АЭС на атмосферу.

Россия может построить атомную электростанцию в Казахстане, а также оказывать другую поддержку партнерам в энергетических вопросах. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Он в очередной раз предложил коллеге Касым-Жомарту Токаеву помочь в создании объекта с российским дизайном. Заявление политик сделал на пленарном заседании форума по межрегиональному сотрудничеству.

Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения. Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил, что говорит не только о строительстве АЭС, но также об обучении профессиональных кадров работе на объекте, создании целой отрасли в сфере энергетике. Президент РФ уточнил, что АЭС оказывает ничтожно малое воздействие на загрязнение воздуха, а специалисты постоянно работают над снижением нагрузки на атмосферу Земли.

Токаев: Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы.

Фото и видео: Kremlin.ru