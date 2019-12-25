Токаев: Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы

Касым-Жомарт Токаев рассказал об обмелении реки Урал.

Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Такое мнение на форуме по межрегиональному сотрудничеству высказал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он пообщался на пленарном заседании с коллегой Владимиром Путиным. Политик призвал РФ активизировать совместные мероприятия по данному вопросу.

Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по сути, являются общими для двух государств. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава страны уточнил, что правительство подписало семь соглашений по экологическим вопросам, совместному использованию трансграничных акваторий и сохранению биоресурсов. Документы реализуются обеими сторонами - РФ и Казахстаном. Токаев также обратил внимание партнеров на обмеление реки Урал. По мнению президента, для жителей приграничных районов эта ситуация является катастрофической.

Казахстан совместно с "Лукойлом" начинает освоение нового нефтяного месторождения.

Фото и видео: