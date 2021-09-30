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Казахстан совместно с "Лукойлом" начинает освоение нового нефтяного месторождения

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Объект располагается в море.

Казахстан совместно с "Лукойлом" начинает освоение нового нефтяного месторождения. Об этом сообщил российским коллегам президент республики Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума по межрегиональному сотрудничеству. Мероприятие проводится в онлайн-формате при участии президента РФ Владимира Путина.

Мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море (Хазар). Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 миллиардов.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Известно, что политик говорил о разработке месторождения, получившего наименование Каламкас-море. Оно расположено в акватории региона.

Путин: Форум регионов РФ и Казахстана в 2022 году могут провести в Оренбурге.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: казахстан, каламкас-море, касым-жомарт токаев, лукойл, нефтяное месторождение
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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