Путин: Форум регионов РФ и Казахстана в 2022 году могут провести в Оренбурге

Мероприятие должно состояться в очном формате.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Форум регионов РФ и Казахстана в 2022 году могут провести в Оренбурге в очном формате. Об этом глава государства заметил на пленарном заседании мероприятия, которое в текущем году организовано в онлайн-формате.

В 2022 году очередной межрегиональный форум должен состояться в России. Мы наметили Оренбург. Я приглашаю всех к нам в гости. Надеюсь, что мы сможем собраться уже в очном формате. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, совместная работа стран по борьбе с пандемией коронавируса должна дать соответствующий результат. Это позволит иностранным коллегам встретиться лично и подробно обсудить все планы, проекты, имеющиеся на повестке дня между РФ и Казахстаном.

Путин: в РФ ведется работа по созданию условий для перехода к низкоуглеродной экономике.

Фото и видео: Kremlin.ru