"Тотальный диктант" написали более 10 тыс. петербуржцев

Автором текста для "Тотального диктанта" в 2024 году стала писатель и журналист Анна Матвеева.

Во всероссийской акции "Тотальный диктант" 20 апреля приняли участие около 10,5 тыс. жителей Петербурга. Об этом пишет 78.ru.

В 2024 году "Тотальный диктант" отмечает 20-летие. Ежегодно россияне пишут диктант, а после тексты проверяют педагоги и учителя. В городе на Неве и Ленобласти насчитали 164 площадки для диктанта.

Автором текста для "Тотального диктанта" в 2024 году стала писатель и журналист Анна Матвеева. Свою работу она читала в Томске. В Петербурге среди чтецов были ведущая Вероника Арапова, актеры Борис Смолкин и Михаил Боярский, шеф-повар Илья Лазерсон, музыкант Антоха МС и филологи, журналисты, деятели искусства.

Фото: Piter.TV