Президент Таджикистана призвал создать вокруг Афганистана "пояс безопасности"

За последние недели на одном участке погибли более 11 талибов*.

Вокруг Афганистана необходимо создать "пояс безопасности". Такое мнение в ходе внеочередной сессии Совета ОДКБ выразил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По мнению главы государства, такая мера необходима вследствие осложнения обстановки на границе двух государств – Афганистана и Таджикистана. Рахмон отметил, что представители движения "Талибан"* на этой территории ведут бои между собой.

За последние недели только в одном участке погибли более 11 талибов* и более 18 получили ранения. Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана. Эмомали Рахмон, президент Таджикистана

Кроме того, по словам главы государства, на госграницах сосредоточено до шести тысяч боевиков, которые готовы атаковать границу альянса ОДКБ. Также Рахмон заявил о существовании "спящих" террористических ячеек в странах Центральной Азии и в РФ.

Ранее мы сообщали, что талибы* планируют назначить посла в Москве.

Видео: Kremlin.ru

"Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ