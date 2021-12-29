Сроки назначения дипломата в РФ ее не установлены.

Талибы планируют назначить посла в Москве. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал Забиулла Муджахид, официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем. Забиулла Муджахид, представитель "Талибана"

Иностранец не стал разглашать сроки назначения дипломата из Афганистана в Россию. Известно, что МИД в Кабуле пока что не получал от РФ условия для признания сформированного боевиками местного правительства.

СМИ: талибы* открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

