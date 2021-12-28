Сведений о раненых пока что нет.

СМИ: талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства Asvaka. В СМИ уточнили, что террористы, захватившие власть в Афганистане, расстреляли участниц мирного шествия в столице страны. Инцидент зафиксирован около госпиталя итальянской гуманитарной помощи от организации Emergency. На данный момент сведениях о погибших или пострадавших нет.

Афганский телеканал TOLOnews информировал зрителей о том, что группа женщин провела в столице акцию протеста в связи с требованием соблюдать их права и улучшить условия жизни. На видеоролике одна из местных жительниц говорит о том, что представляет "голос голодных людей". Она добавила, что женщины проснулись и выступают с ненавистью к дискриминации.

На саммите в Нью-Дели Путин и Моди обсудили ситуацию в Афганистане.

"Талибан", талбы - запрещенная на территории РФ террористическая организация

Фото и видео: Telegram / Mash