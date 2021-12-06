На саммите в Нью-Дели Путин и Моди обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана.

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил обеспокоенность в вопросах, связанных с терроризмом, наркотиками и ситуацией в Афганистане. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

Безусловно, нас это не может не беспокоить, отметил российский лидер. Стороны приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана. По их мнению, следует уважать суверенитет, единство и территориальную целостность страны. При этом, Россия и Индия не намерены вмешиваться во внутренние дела государства.

По мнению двух лидеров, Афганистан не должен использоваться для укрытия, подготовки, планирования операций или финансирования каких-либо террористическими группировками.

Ранее мы сообщили, что переговоры президента Путина и премьера Индии Моди длились 3,5 часа.

Видео: Youtube/Doordarshan National