Переговоры президента Путина и премьера Индии Моди длились 3,5 часа

По итогам встречи, сторонам удалось принять ряд соглашений и документов, важных как для России, так и для Индии.

В понедельник, 6 декабря, президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры состоялись в Нью-Дели и длились около 3,5 часов.

По итогам встречи, сторонам удалось принять ряд соглашений и документов, важных как для России, так и для Индии. Так, например, государства намерены сотрудничать в вопросах, связанных с вооружением. Кроме того, Россия и Индия будут развивать сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий, наращивать товарооборот и многое другое.

Сторонам удалось принять совместное заявление о партнерстве, состоящее из 99 пунктов.

Ранее мы сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели по С-400.

Видео: Youtube/Doordarshan National