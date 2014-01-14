Россия и Индия будут развивать сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий

По оценке российского лидера, страны совместно работают в очень важных перспективных направлениях.

Российский президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они встретились в Нью-Дели, где по достоинству оценили сотрудничество двух стран в сфере энергетики и высоких технологий.

По оценке российского лидера, страны совместно работают в очень важных перспективных направлениях. Российский лидер выразил надежду, что программы, которые обсуждались в Нью-Дели, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта.

Ранее мы сообщили, что Россия и Индия подписали соглашения о военном сотрудничестве и оружии.

Видео: Youtube/Doordarshan National