Россия и Индия подписали соглашения о военном сотрудничестве и оружии

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх посчитал, что встреча прошла продуктивно для обеих сторон.

Россия и Индия подписали ряд важных соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

В своей публикации глава Минобороны Индии подчеркнул, что страна высоко ценит серьезную поддержку России. Он не исключил, что эти контракты и соглашения принесут "процветание и стабильность всему региону".

В понедельник, 6 декабря, Сингх провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией "направлено против какой-либо другой страны". По оценке Сингха, переговоры прошли продуктивно.

Я хочу с уважением отметить ваше личное участие в развитии нашего двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Раджнатх Сингх, глава Минобороны Индии

Встреча состоялась в Нью-Дели в преддверии запланированного на вечер понедельника саммита РФ и Индии.

Ранее мы сообщили, что Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию.

Видео: МИД России