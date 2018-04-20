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Россия и Индия подписали соглашения о военном сотрудничестве и оружии

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Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх посчитал, что встреча прошла продуктивно для обеих сторон.

Россия и Индия подписали ряд важных соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

В своей публикации глава Минобороны Индии подчеркнул, что страна высоко ценит серьезную поддержку России. Он не исключил, что эти контракты и соглашения принесут "процветание и стабильность всему региону".

В понедельник, 6 декабря, Сингх провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией "направлено против какой-либо другой страны". По оценке Сингха, переговоры прошли продуктивно.

Я хочу с уважением отметить ваше личное участие в развитии нашего двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Раджнатх Сингх, глава Минобороны Индии

Встреча состоялась в Нью-Дели в преддверии запланированного на вечер понедельника саммита РФ и Индии.

Ранее мы сообщили, что Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию.

Видео: МИД России

Теги: армия, индия, россия, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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