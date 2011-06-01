Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию

Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
По его словам, до конца текущего года в Индию будет поставлен первый дивизион "Триумфов".
Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику.
Дмитрий Шугаев, глава ФСВТС
Впервые Индия заявила о намерении купить С-400 в 2015 году. Однако контракт между государствами удалось подписать только в 2018-ом. Пять комплектов ЗРС обойдутся Дели почти в 5,5 миллиарда долларов. Ранее С-400 у России приобрели КНР и Турция.
Ранее мы сообщали, что в России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников.
Фото: Минобороны России
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