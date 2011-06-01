Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию

Первый дивизион "Триумфов" будет передан Дели до конца 2021 года.

Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, до конца текущего года в Индию будет поставлен первый дивизион "Триумфов".

Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику. Дмитрий Шугаев, глава ФСВТС

Впервые Индия заявила о намерении купить С-400 в 2015 году. Однако контракт между государствами удалось подписать только в 2018-ом. Пять комплектов ЗРС обойдутся Дели почти в 5,5 миллиарда долларов. Ранее С-400 у России приобрели КНР и Турция.

Ранее мы сообщали, что в России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников.

Фото: Минобороны России