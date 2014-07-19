В России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников

Разработку устройства ведут военные ученые из Общевойсковой академии ВС РФ.

В России изобретено устройство для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Разработку устройства ведут военные ученые из Общевойсковой академии ВС РФ. Он представляет собой комплекс защиты от групповых атак дронов. Новинка состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, а также системы видеонаблюдения других компонентов.

Защитный комплекс предусматривает три режима работы: охранно-поражающий (с уничтожением БПЛА-нарушителя), охранно-отталкивающий (не предусматривающее их уничтожение) и охранный.

Встроенная система обнаружения позволит определять точное количество дронов, траекторию их полета и фиксировать другие данные. Отмечается, что разработка позволит уничтожать и отгонять беспилотники. Само изобретение имеет патент от октября текущего года.

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