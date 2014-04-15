Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

Он не стал раскрывать подробности новейшей системы.

В России идет разработка новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина про необходимость сделать акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО. При этом глава минобороны не стал рассказывать подробности новейшей системы.

Также Шойгу отметил, что в ближайшее время в ВС РФ поставят первый серийный образец С-500 "Прометей".

Ранее Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями США в Черном море.

Видео: Минобороны России