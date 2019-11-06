Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями США в Черном море

На прошлой неделе в акваторию Черного моря зашел американский эсминец "Портер".

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море. Так, на прошлой неделе американский эсминец "Портер" зашел в акваторию Черного моря. В начале этой неделе в акваторию Черного моря зашел флагман Шестого флота "Маунт Уитни".

Отмечалось, что ВМС США и силы НАТО начинают в регионе совместные операции.

По словам министра, США таким образом пытаются устроить проверку того, насколько Россия готова, насколько выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу страны. Он подчеркнул, что американцы в таких проверках не одиноки.

Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Ранее экс-глава МВД Украины завил, что у него есть план по возвращению Крыма.

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