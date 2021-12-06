Лавров: Вашингтон пытается подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели по С-400

В свою очередь Индия доказала, что является суверенной страной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения. С-400 имеет важное практическое значение.

Вашингтон пытается помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на встрече в Нью-Дели.

По оценке главы внешнеполитического ведомства, Индия доказала, что является суверенной страной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения. С-400 имеет важное практическое значение. Таким образом Индия повысит свою обороноспособность.

Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твердо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнеров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Как отметил Лавров, российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнерства.

Ранее мы сообщили, что Россия выразила Индии серьезную обеспокоенность деятельностью США в АТР.

Видео: МИД России