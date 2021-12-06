Россия выразила Индии серьезную обеспокоенность деятельностью США в АТР

По словам Лаврова, сторонам удалось провести "содержательный разговор по самым разным темам". Он указал, что в АТР "в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые рискуют подорвать универсальную, инклюзивную архитектуру сотрудничества".

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил Индии серьезную обеспокоенность в связи с деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом он заявил на консультациях в формате "2+2" в понедельник, 6 декабря.

Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаров. По его словам, сторонам удалось провести "содержательный разговор по самым разным темам". Он указал, что в АТР "в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые рискуют подорвать универсальную, инклюзивную архитектуру сотрудничества". По мнению российского МИД, США создают закрытые блоковые структуры. Вашингтон это делает под видом так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий.

В качестве примера Лавров напомнил о соглашении, связанном с военным сотрудничеством между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном (AUKUS). Российский министр указал, что такие действия создают немало вопросов, в том числе насколько подобные планы соответствуют нормам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, политика Белого дома не основывается на нормах Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее мы сообщили, что Россия и Индия подписали соглашения о военном сотрудничестве и оружии.

Видео: МИД России