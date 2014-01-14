Путин и Моди выступили за необходимость нарастить товарооборот до $30 млрд к 2025 году

Они посчитали, что текущий объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнерства двух стран.

В понедельник, 6 декабря, прошла встреча президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди. В рамках встречи лидеры заявили о необходимости наращивания объемов взаимной торговли до $30 мдрд к 2025 году.

Путин и Моди посчитали, что текущий объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнерства двух стран. Государства обязаны активизировать усилия в этом направлении.

Напомним, что лидеры двух стран встретились на российско-индийском саммите "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания".

Ранее мы сообщили, что Россия и Индия будут развивать сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий.

Видео: Youtube/Doordarshan National