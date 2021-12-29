Станислав Зась оценил безопасность на границе Афганистана и Таджикистана.

В ОДКБ заявили об отсутствии прямой угрозы экспансии со стороны талибов из Афганистана. Такое мнение на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы" высказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Он выступил на международной дискуссионной площадке "Валдай". Эксперт видит оставшиеся угрозы в росте наркотрафика, террористической активности.

Да, мы видим, что сейчас такой прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территории сопредельных государств, в том числе и нашего члена ОДКБ Таджикистана. Станислав Зась, генсек ОДКБ

По мнению специалиста, в условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы, которые наблюдаются на территории Афганистана, актуальность вышеупомянутых проблем вырастает. В регионе активизируются вооруженные формирования, торговля запрещенными веществами, работа боевиков. В связи с этим ОДКБ контролирует ситуацию на таджикско-афганской государственной границе ради сохранения безопасности южных рубежей.

ОДКБ: наращивание сил НАТО у границ создает угрозы.

* талибы - представители радикального, запрещенного на территории РФ террористического движения "Талибан"

Фото и видео: YouTube / Valdai Club

