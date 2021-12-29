ОДКБ: наращивание сил НАТО у границ создает угрозы

Станислав Зась рассказал о действиях международной организации в кризисных условиях.

В ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) заявили, что наращивание сил НАТО у государственных границ создает угрозы для всей организации. Такое мнение высказал на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" на международной дискуссионной площадке "Валдай" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях. Станислав Зась, генсек ОДКБ

Эксперт заметил участника мероприятия, что в регионе повышается военная активность, а также происходит милитаризация целого региона. Такая напряженная обстановка угрожает не только безопасности Белоруссии и РФ, но и негативно сказывается на обеспечении безопасности всей ОДКБ. Данная проблема изучается специальной рабочей группой. Эксперты намерены протестировать систему кризисного реагирования на внешние вызовы в зоне ответственности ОДКБ.

Лавров: миротворцы в Казахстане показали высокую эффективность ОДКБ.

Фото и видео: YouTube / Valdai Club

