Лавров: миротворцы в Казахстане показали высокую эффективность ОДКБ

Замглавы МИД РФ зачитал письмо министра участникам конференции на "Валдае".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что слаженные действия миротворцев в Казахстане в начале 2022 года показали высокую эффективность сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Такие слова чиновника зачитал в письме во время конференции дискуссионного клуба "Валдай" замглавы МИД РФ Александр Панкин. Министр направил приветственную речь участникам мероприятия "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ".

С удовлетворением констатирую, что за прошедшие годы ОДКБ утвердилась в качестве важного фактора региональной и в целом международной безопасности…Ярким подтверждением ее зрелости стали слаженные действия сил. Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Российский министр отметил в письме, что в контексте безопасности актуальность конференции приобретает особое значение, так как участникам требуется не проанализировать накопленный опыт взаимодействия в ОДКБ, рассмотреть перспективы укрепления сотрудничества перед внешними угрозами.

МИД РФ: у ОДКБ не получается наладить взаимодействие с НАТО.

Фото и видео: YouTube / Valdai Club

