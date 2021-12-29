МИД РФ: у ОДКБ не получается наладить взаимодействие с НАТО

Александр Панкин оценил значение ОДКб на мировой арене.

В МИД России заявили, что у ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) не получается наладить взаимодействие с НАТО. Такое мнение на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" от международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Панкин. При этом эксперт подчеркнул, что ОДКб наладила контакты по теме безопасности с рядом международных структур.

У организации налажены связи с другими международными - ООН и рядом других, но с НАТО не получается…Странно, что такая организация, как НАТО, не признает ОДКБ как если не равную себе, то как значимого игрока. Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Эксперт считает, что многие южные и восточные партнеры России подают Москве сигналы о том, что готовы сотрудничать с ОДКБ. В связи с этим МИД РФ назвал ОДКБ структурой, которая широко востребована на международной арене.

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Фото и видео: YouTube / Valdai Club

