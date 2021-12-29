Военное соглашение с Киевом некоторые депутаты посчитали предательским.

Депутаты парламента Словакии облили флаг Украины водой, а затем унесли его. Инцидент зафиксирован днем 8 февраля во время внеочередного заседания, посвященного соглашению по оборонному сотрудничеству с Киевом в Братиславе. Документ по сотрудничеству был подписан 3 числа в Вашингтоне

американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Словакии Ярославом Надем. Ранее постановление одобрил кабинет министров республики.

…Провести голосование по итогам заседания о военном соглашении с США в открытом режиме, чтобы каждый депутат показал на телекамеру свое лицо, если он "за" или "против" этого бессмысленного, предательского соглашения. Роберт Фицо, глава оппозиционной партии Словакии "Курс — социальная демократия"

Во время заседания парламента, двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с национальным флагом Украины. Спустя время их коллеги сначала полили иностранный флаг водой, а затем вырвали его из рук политиков и унесли из зала. Отдельные фрагменты заседания показал местный телеканал ТА3.

Глава МИД Словакии: Украина в НАТО не будет угрожать России.

Фото и видео: телеканал ТА3