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Депутаты парламента Словакии облили флаг Украины водой, а затем унесли его

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Военное соглашение с Киевом некоторые депутаты посчитали предательским.

Депутаты парламента Словакии облили флаг Украины водой, а затем унесли его. Инцидент зафиксирован днем 8 февраля во время внеочередного заседания, посвященного соглашению по оборонному сотрудничеству с Киевом в Братиславе. Документ по сотрудничеству был подписан 3 числа в Вашингтоне 
американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Словакии Ярославом Надем. Ранее постановление одобрил кабинет министров республики.

…Провести голосование по итогам заседания о военном соглашении с США в открытом режиме, чтобы каждый депутат показал на телекамеру свое лицо, если он "за" или "против" этого бессмысленного, предательского соглашения.

Роберт Фицо, глава оппозиционной партии Словакии "Курс — социальная демократия"

Во время заседания парламента, двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с национальным флагом Украины. Спустя время их коллеги сначала полили иностранный флаг водой, а затем вырвали его из рук политиков и унесли из зала. Отдельные фрагменты заседания показал местный телеканал ТА3. 

Глава МИД Словакии: Украина в НАТО не будет угрожать России.

Фото и видео: телеканал ТА3

Теги: депутаты, национальный флаг, парламент, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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