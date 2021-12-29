Глава МИД Словакии: Украина в НАТО не будет угрожать России

Иван Корчок рассказал об успехах Киева по евроинтеграции.

Глава МИД Словакии заявил, что Украина в НАТО не будет угрожать России. Такое мнение представитель внешнеполитического ведомства высказал на совместной пресс-кнференции с главами МИД Киева, Праги и Вены. Мероприятие проводилось в Киеве. По словам Ивана Корчока, стремление Украины стать членом военного альянса не связано с угрозами для российской стороны.

В контексте сегодняшнего напряжения я хотел бы вспомнить один момент: аргумент о том, что украинские стремления стать членом НАТО угрожают России, я этого не понимаю. Иван Корчок, глава МИД Словакии

Министр напомнил об аннексии Крыма, которая состоялась, по его словам, в 2014 году. Также он оценил вооруженный конфликт на Донбассе. Словакия в тот момент уже знала о том, что между Украиной и Евросоюзом речь шла о желании присоединиться к свободной торговле между с ЕС. По мнению Корчока, Киев уже значительно продвинулся ради европейской интеграции. Что касается вступления в НАТО, то требуется согласие всех членов альянса.

В МИД выступили против размещения миротворцев ООН на границе России и Украины.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

